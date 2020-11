U23 : Rodrygo et Reinier font gagner le Brésil face à la Corée du Sud

Initialement prévus du 24 juillet au 9 août 2020, les prochains Jeux olympiques d'été se tiendront du 23 juillet au 8 août 2021 à Tokyo, au Japon. En attendant cette échéance fatidique, les sélections U23 des différentes nations qualifiées (16) se préparent en disputant des rencontres amicales à travers le globe. Vainqueur du championnat d'Asie de football des moins de 23 ans, la Corée du Sud affrontait le Brésil, deuxième du tournoi préolympique organisé par la CONMEBOL, derrière l'Argentine, cet après-midi.

La suite après cette publicité

Après avoir fait 0-0 avec l'Egypte, sur la terre des Pharaons, il y a deux jours, la Corée démarrait bien en ouvrant le score par son capitaine, Dong-Gyeong Lee (1-0, 7e). Mais l'attaquant de l'Ulsan Hyundai manquait ensuite l'opportunité de doubler la mise sur penalty (27e). Les troupes d'André Jardine revenaient dans la partie grâce à l'attaquant du Hertha Berlin, Matheus Cunha (1-1, 42e). Et en seconde période, les pépites du Real Madrid Rodrygo Goes (1-2, 61e) et Reinier* (1-3, 73e) assuraient le succès de la Seleção.

*Reinier est actuellement prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund.

Le XI du Brésil :

Essa será a escalação da #SeleçãoOlímpica para o duelo de daqui a pouco, contra a Coreia do Sul.



🇧🇷 x 🇰🇷 - 10h | #BRAxCOR pic.twitter.com/Xuj7vpqhZQ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 14, 2020

Le XI de la Corée du Sud :

⚡도쿄를 향한 김학범호의 축구는 계속 이어진다⚡

이집트 U-23 친선대회, 브라질전에 출전하는

🇰🇷U-23대표팀의 선발명단을 공개합니다!

⠀⠀⠀

🇰🇷v🇧🇷#브라질 11.14(토) 22:00 📺 SBS

※ 전 경기 네이버, 카카오, 아프리카TV, 스팟 생중계

📍이집트 ⏰한국시간 기준 pic.twitter.com/5zt7c2E6iL — 대한축구협회(KFA) (@theKFA) November 14, 2020

L'ouverture du score sud-coréenne :