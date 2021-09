Le très attendu maillot third du PSG pour la saison 2021-2022

Maillot third PSG saison 2021-2022

C'est une saison historique qui s'annonce du côté du Paris Saint-Germain. Jamais le club de la capitale n'a pu compter sur une telle armada offensive. Le trio Messi-Mbappé-Neymar affole d'ores et déjà la planète football et le PSG vend des maillots à la pelle.

Les maillots, justement, accueillent leur troisième larron. Après le maillot domicile, qui a fait jaser, et l'extérieur, tout aussi commenté, place au maillot third à quelques encablures désormais du début de la campagne de Ligue des Champions de la saison 2021-2022.

L'équipementier Nike a encore frappé fort avec cette nouvelle tunique, qui rappellera, par sa bande grise, les maillots extérieurs de la période 1999-2002. Simple et épurée, ce maillot third à dominante noire propose quelques nouveautés, comme le recentrage du logo parisien, dont le rouge vif ressort particulièrement. La virgule de Nike n'est quant à elle pas présente sur l'avant du maillot mais sur les manches. Enfin, autre subtilité, on trouve les numéros des départements de l'Île-de-France nichés dans le col du maillot.

