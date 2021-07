Le PSG dévoile un nouveau maillot extérieur surprenant

Après avoir dévoilé un nouveau maillot domicile inspiré du basket-ball, le PSG continue de surprendre avec le lancement de son nouveau maillot extérieur à moins de trois semaines de la reprise de la Ligue 1 Uber Eats.

Ce nouveau maillot extérieur a la particularité d’afficher du rose et du noir en remplacement des traditionnelles couleurs rouge et bleu du club parisien.

« Audacieuses et inédites, les pièces reprennent les thèmes classiques du Club – logo, bande médiane, fleur de lys - et rendent hommage au Grand Paris symbolisé par des références à l’architecture postmoderne du début des années 70, aux numéros des département d’île de France et l’utilisation de l’argot « Paname » qui embrasse Paris et sa banlieue », justifie le club parisien.

Les hommes de Mauricio Pochettino inaugureront cette nouvelle tenue ce mercredi soir en match amical contre Augsbourg.