OL : un ancien attaquant du PSG dans le viseur

Moussa Dembelé sur le départ l'été prochain (Chelsea et Manchester United sont sur le coup), l'Olympique Lyonnais creuse des pistes en vue de lui trouver un remplaçant. Et le club rhodanien aurait coché sur ses tablettes un ancien attaquant du PSG, un certain Odsonne Edouard, rapporte France Football.

L'ancien international espoir tricolore brille de mille feux au Celtic Glasgow (21 buts en 27 matches de Scottish League) et a vu sa cote exploser ces derniers mois. Recruté pour 10 M€ au PSG il y a deux ans, Odsonne Edouard vaut aujourd'hui 30 M€. Reste à savoir si ce montant sera dans les cordes de l'OL, d'autant que la concurrence sera rude puisque Crystal Palace et Arsenal sont aussi sur le coup.