La FIFA suspend toutes ses affaires liées aux règles sur les transferts

Suite de l’affaire Lassana Diarra. Ce mardi, la FIFA a annoncé la suspension de toutes les affaires en cours liées aux règles sur les transferts, rendues obsolètes par le jugement de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 octobre dernier. L’instance mondiale a ainsi suspendu toutes ses affaires devant la commission de discipline qui concernaient l’article 6 et 17 du «Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ)» que la justice européenne avait estimé « de nature à entraver la libre circulation » des joueurs professionnels.

Concrétement, la FIFA abandonne donc toute mesure disciplinaire contre les joueurs et entraîneurs n’ayant pas respecté les règles relatives aux « droits financiers » et à la « responsabilité solidaire » des clubs. Les joueurs pourront quitter leur club sans avoir à subir de sanctions sportives ni à payer d’indemnités. Toutefois, il est aussi rappelé que la suspension des actions devant la Commission de Discipline, n’exclut pas « un rétablissement ultérieur » et ne constitue pas non plus un « aveu d’illégalité de telles mesures ». Le prochain mercato hivernal sera donc à suivre avec attention.