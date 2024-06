EdF : Dayot Upamecano dévoile les points forts de l’Autriche

Lundi, l’équipe de France effectuera son entrée en lice dans l’Euro face à l’Autriche. En quête d’un troisième sacre sur la scène continentale, les hommes de Didier Deschamps devront assumer leur statut de favori. Ceci passera par un premier résultat face aux Autrichiens dirigés d’une main de fer par Ralf Rangnick et portés leurs leaders Konrad Laimer et Marcel Sabitzer. Des adversaires que Dayot Upamecano connaît bien pour avoir évolué à leurs côtés pendant 1 an et demi à Salzbourg. En marge de cet affrontement, le défenseur tricolore a évoqué les points forts des Autrichiens.

La suite après cette publicité

«J’ai passé un an et demi en Autriche. Je connais notamment le coach, Ralf Rangnick, ainsi que Konrad Laimer et Sabitzer. C’est des joueurs avec qui j’ai joué pendant longtemps et c’est une équipe qui a toujours faim, ça fait sept matchs qu’ils n’ont pas perdus. Il va falloir s’attendre à un match très intensif, avec beaucoup d’intensité. Mais comme je dis, on va être prêt pour bien attaquer ce match. Ils ont un jeu de pressing, ils se projettent vite à la récupération du ballon. Physiquement, ils sont tous en forme», a indiqué le Bavarois pour le compte X de l’équipe de France.