EdF : la belle inspiration d'Eduardo Camavinga pour son premier but en vidéo

Il n'aura donc fallu attendre que son deuxième match. Après son apparition face à la Croatie, Eduardo Camavinga a été titularisé par Didier Deschamps pour le match amical face à l'Ukraine, au Stade de France. Et pour sa première titularisation en sélection, le milieu du Stade Rennais a marqué son premier but.

Présent dans la surface au bon endroit au bon moment, le joueur de 17 ans a réalisé un joli geste pour envoyer le ballon dans la lucarne opposée, dès la 9e minute. Un but qui a forcément fait sourire Didier Deschamps, qui s'est levé de son banc.

D'une inspiration géniale, Camavinga ouvre le score et inscrit son premier but chez les Bleus à seulement 17 ans 🌟 #FRAUKR



↪️Pour revoir son but : https://t.co/lRPKvCXPLD