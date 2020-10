Kevin De Bruyne forfait contre Arsenal

Manchester City vit un début de saison tumultueux. Balayé par Leicester City (5-2) fin septembre puis tenu en échec face au promu Leeds United (1-1) le 3 octobre, les Skyblues espèrent bien se lancer pour de bon ce samedi à l'occasion du choc de la 5e journée contre Arsenal (18h30). Une rencontre qu'ils disputeront sans leur maître à jouer Kevin De Bruyne.

La suite après cette publicité

Le Belge, sorti lors du second acte du match perdu par sa sélection face à l'Angleterre (2-1), avait déclaré forfait pour la partie disputée par les siens en Islande et était rentré dès lundi à Manchester. Ce vendredi, Pep Guardiola a mis fin au suspens en le déclarant inapte pour «plusieurs matches» en conférence de presse. En espérant sûrement qu'il soit de retour pour le mois de novembre, durant lequel Manchester affrontera coup sur coup Liverpool et Tottenham. A noter que Gabriel Jesus est lui aussi forfait.