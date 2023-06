Ballon d’Or : les curieuses déclarations de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Lionel Messi est heureux. Au centre de l’attention ces dernières semaines, l’Argentin a laissé sa place bien volontiers à Kylian Mbappé, dont l’avenir au Paris Saint-Germain est plus qu’incertain. De son côté, le champion du monde 2022 peut profiter tranquillement du nouveau rassemblement avec l’Albiceleste, lui qui a annoncé qu’il continuerait sa carrière à l’Inter Miami. Ce, malgré une offre XXXL de l’Arabie saoudite et des échanges avec le FC Barcelone, son club de coeur. Là-bas, les fans espéraient qu’il reviendrait. Ils ont plusieurs fois scandé son nom, notamment lors de la célébration du titre en Liga.

Messi encense Guardiola

De passage en Chine, le footballeur âgé de 35 ans a d’ailleurs évoqué cet amour du Barça lors d’un entretien accordé à Titan Sport. «Évidemment, je suis très content de voir de telles scènes. J’ai passé beaucoup de temps à Barcelone et on a eu beaucoup de bons moments. On a aussi vécu beaucoup de choses ensemble, mes enfants aussi. J’ai passé beaucoup de temps là-bas et même si c’était un peu étrange de les entendre scander mon nom quand je n’étais pas là, je suis reconnaissant envers les fans de Barcelone.» Des mots qui leur feront sans doute plaisir.

La Pulga a ensuite évoqué ses relations avec Pep Guardiola, qu’il a connu chez les Blaugranas. «J’ai beaucoup parlé avec Guardiola et j’ai gardé des contacts fréquents. Je suis content de ce qu’il a réalisé, notamment en Ligue des champions. C’est le meilleur entraîneur du monde, même si pour moi il n’a pas besoin de gagner à nouveau la Ligue des champions pour le prouver.» Se voit-il suivre son exemple ou celui de Zinedine Zidane en devant entraîneur un jour ? La réponse de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain est plutôt claire.

La Pulga évoque le Ballon d’Or

«Non, en principe, j’ai toujours dit que je ne voulais pas être entraîneur. Mais il peut se passer beaucoup de choses dans le futur. Mais je maintiens toujours l’idée que je ne serai pas entraîneur.» Lionel Messi a également indiqué qu’il ne devrait pas participer à la Coupe du Monde 2026. En ce qui concerne le Ballon d’Or, le septuple vainqueur est en lice pour réaliser le grand huit, lui qui sera certainement concurrencé par Erling Haaland ou encore Kevin De Bruyne, qui ont réalisé le triplé avec Manchester City cette saison.

Mais Messi n’y pense pas visiblement. «À ce stade de ma carrière, comme je l’ai toujours dit auparavant, les trophées d’équipe sont toujours plus importants que les trophées individuels. La Coupe du monde est la plus importante pour moi. Si je reçois cette récompense personnelle (le Ballon d’Or) à ce stade de ma carrière, c’est bien sûr une bonne chose pour moi. Mais ce n’est pas grave si je ne peux pas l’avoir. Avant, la Coupe du monde était quelque chose qui me manquait, mais maintenant j’ai gagné la Coupe du monde, et la Coupe du monde est la plus importante de toutes les récompenses.»

Un message pour la nouvelle génération

Des déclarations surprenantes de la part du joueur, qui assure que ce n’est pas essentiel à ses yeux. Plus âgé, il veut se concentrer sur d’autres choses et sur son plaisir avant tout. C’est aussi pour cela qu’il a dit oui à Miami afin d’avoir l’esprit tranquille et pouvoir se lancer dans une nouvelle vie avec sa femme et ses trois garçons qu’il ne manquera pas de conseiller. En attendant, il a adressé quelques mots à la nouvelle génération.« Je ne donne pas de conseil. Le plus important pour une personne est de profiter de ce qu’ils aiment faire», a-t-il déclaré.

Puis il a ajouté par la suite : «nous devons réaliser que nous faisons tous ce que nous aimons, c’est-à-dire jouer au football. Une carrière est courte, tout passe si vite. Il est important de profiter de chaque instant de sa carrière. On ne peut pas remonter dans le passé, il n’y a pas de retour en arrière, alors profitez de votre carrière.» Nul doute que les jeunes talents qui liront ces lignes suivront attentivement les conseils de Lionel Messi. Un footballeur et un homme qui est plus que jamais apaisé.