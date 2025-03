EdF : Christophe Dugarry est toujours énervé contre les Bleus et Deschamps

Hier soir, l’équipe de France a su renverser la vapeur pour remporter son quart de finale de Ligue des Nations face à la Croatie (2-0, 5 tab 4). Après avoir été catastrophiques au match aller, les hommes de Didier Deschamps ont su offrir un spectacle offensif plus emballant. Malgré tout, Christophe Dugarry est toujours agacé par les Bleus. Et voici pourquoi.

«J’espère sincèrement que ces deux matchs serviront de déclic dans la tête de Deschamps et de ses adjoints. Il y en a marre ! Il y en a marre que cette équipe ne se mette à jouer que quand elle est au pied du mur. Moi j’en ai ras-le-bol. Je n’oublie pas que j’ai vu peut-être l’un des pires matchs face à la Croatie (jeudi). Je me suis dit : 'punaise, douze ans avec Deschamps pour arriver au bout de 12 ans devant ça.' C’était une purge absolue. Il y en marre de ce milieu de terrain qui est calibré pour courir et non pour créer. Moi j’en ai marre de ce milieu de terrain qui n’assure que trop peu de liaison avec ses attaquants. Deschamps il doit évoluer et moi j’espère qu’il va y avoir un déclic. Il n’est jamais trop tard pour changer les choses même si ça fait 12 ans», a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.