Real Madrid : le scénario idéal pour Erling Haaland

Les gazettes mercato sont déjà animées en Espagne où on promet un mercato de feu du côté du Real Madrid. On le sait, Florentino Pérez voit les choses en grand et convoite deux joueurs en priorité : Kylian Mbappé et Erling Haaland, deux joueurs qu'on ne présente plus. Comme l'expliquait déjà la presse ibérique, les Merengues tenteraient d'attirer Mbappé cet été, avant de passer à l'attaque pour Haaland en 2022, en espérant qu'aucun autre club ne s'immisce dans le dossier.

Comme l'explique AS aujourd'hui, les Madrilènes espèrent que le Borussia Dortmund conservera sa quatrième place, alors que la Bundesliga n'a plus que deux journées à disputer. Ainsi, le buteur norvégien ne sera pas tenté de partir cet été, alors qu'une non qualification pour la Ligue des Champions pourrait le pousser à forcer un départ. Et avec le dossier Mbappé, le Real Madrid ne pourrait pas lutter avec d'autres grosses écuries européennes pour Haaland.