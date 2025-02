Real Madrid : un renfort inattendu arrive pour la fin de saison !

Il avait fait énormément parler de lui cet été. Du haut de ses 16 ans seulement, il avait été appelé par Carlo Ancelotti pour la tournée américaine du Real Madrid. Le défenseur central avait même pu jouer face à Milan et contre le FC Barcelone ; deux participations en rencontres amicales pendant lesquelles il avait laissé de très bonnes sensations, s’assurant une place en équipe première pour la saison à venir.

Seulement, quelques jours après ses bonnes prestations lors de ces matchs d’exhibition en territoire nord-américain, la terrible nouvelle est tombée : les croisés. Une très mauvaise nouvelle pour le joueur qui a donc dû passer par le billard, et qui n’a logiquement pas pu jouer cette saison encore. Le quotidien Marca donne de ses nouvelles ce mercredi et indique que sa récupération se passe bien.

Un renfort pour la fin de saison !

Le média indique ainsi que le passage du joueur sur le billard s’est bien passé et que l’opération a été une réussite totale. Les différents tests réalisés jusqu’ici sont parfaits, et les pires moments sont déjà derrière lui comme l’indique son entourage au média. Il s’entraîne déjà avec le ballon à Valdebebas et fait des progrès fulgurants, à tel point qu’un retour à la compétition est déjà envisagé pour le début du mois d’avril, soit dans un petit peu plus d’un mois. Il reprendra avec l’équipe U19 entraînée par Alvaro Arbeloa, avant d’éventuellement monter avec le Castilla ou avec les A.

Quoi qu’il en soit, c’est une très bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti. L’adolescent s’est d’ailleurs fixé un objectif : arriver en forme pour le Mondial des Clubs qui se tiendra en fin de saison, et être sous les ordres de l’entraîneur italien pour le tournoi. En interne, au Real Madrid, on se félicite du futur retour du joueur, sur qui on compte énormément pour l’avenir. Si le club de la capitale hésite autant à recruter en défense centrale, c’est aussi parce qu’en plus de l’explosion de Raul Asencio, il sait qu’avec Martinez, il y a un potentiel grand défenseur central déjà présent à la maison. Le Real Madrid pourrait donc bien déjà tenir sa charnière centrale pour la prochaine décennie…