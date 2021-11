Le FC Barcelone retrouve le sourire pour Ansu Fati

La trêve internationale arrive parfois au bon moment, et le FC Barcelone peut le confirmer. Après le licenciement de Ronald Koeman, les Blaugranas ont mis la main sur Xavi Hernandez, et le technicien espagnol de 41 ans va pouvoir tranquillement se mettre au travail pendant cette trêve. Car il y a du boulot en Catalogne, le Barça n'ayant pas gagné en Liga depuis quatre matches (2 nuls, 2 défaites). Mais avec un effectif réduit, c'est forcément plus difficile et les pensionnaires du Camp Nou ont pu le constater samedi contre le Celta de Vigo.

Alors qu'ils menaient 3-0, Memphis Depay et ses partenaires ont quasiment tout perdu en seconde période, les Célticos arrachant finalement un point au bout du temps additionnel (3-3, 13e journée de Liga). Un match qui avait d'ailleurs laissé des traces puisqu'Eric Garcia, Nico Gonzalez et Ansu Fati s'étaient blessés. Trois joueurs en plus à l'infirmerie donc pour un Barça bien démuni. Mais ce mercredi matin, les supporters barcelonais et Xavi peuvent finalement avoir le sourire en lisant l'édition du jour de Mundo Deportivo.

Juste 3 semaines d'absence ?

D'après les informations du quotidien local, une bonne nouvelle est arrivé sur le bureau de l'ancien coach d'Al-Sadd au sujet de la pépite Ansu Fati. «Blessé au biceps fémoral de la cuisse gauche» et «indisponible en sélection jusqu'à sa guérison» comme l'écrivait le club dans un communiqué, le joueur de 19 ans va finalement revenir à la compétition plus tôt que prévu avec normalement une absence de trois semaines ! Si tout se passe bien, l'international espagnol (4 capes, 1 but) pourrait donc revenir contre Villarreal (27/11) ou face au Betis Séville (05/12).

Le pire scénario aurait été une absence entre quatre et six semaines explique MD, mais son passage à Madrid avec le physiothérapeute Joaquín Juan Sandá, qui s'était occupé de son genou, a été positif. Car la blessure n'est pas aussi grave qu'attendu. Dans quelques jours, Xavi Hernandez pourra donc, normalement, compter sur son numéro 10 qui était sur une bonne lancée depuis son retour à la compétition le 26 septembre dernier (4 buts et 1 passe décisive en 8 apparitions toutes compétitions confondues).