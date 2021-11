Liga : l'après-midi cauchemardesque du FC Barcelone

La suite après cette publicité

Ce samedi avait bien débuté pour le FC Barcelone avec la nomination de Xavi comme nouvel entraîneur. Prêt à passer sur un nouveau cycle, le club catalan vivait avec enthousiasme son match contre le Celta de Vigo et cela se faisait ressentir. Très vite, les Catalans prenaient l'avantage sur un joli but d'Ansu Fati (5e) puis Sergio Busquets a doublé la mise (18e). Le but de Memphis Depay peu après la demi-heure de jeu (34e) confirmait un peu plus cette impulsion positive. Mais tout s'est compliqué pour cette dernière de Sergi Barjuan sur le banc du FC Barcelone. Peu avant la pause, Ansu Fati s'écroulait et ne pouvait pas se relever. Sorti sur blessure à la mi-temps pour un problème aux ischio-jambiers, il était accompagné par Erica Garcia touché au mollet.

Deux nouveaux blessés qui venaient s'ajouter à Martin Braithwaite, Ousmane Dembélé, Sergio Agüero, Sergi Roberto, Pedri, Sergino Dest, Gerard Piqué et Neto. Avec une infirmerie remplie, le FC Barcelone repartait sur le terrain mais c'était un Celta de Vigo galvanisé qui se présentait. Iago Aspas sonnait la révolte (52e) puis Nolito (74e) permettait aux Galiciens de croire en l'exploit. Finalement, dans les toutes dernières secondes, Iago Aspas arrachait un match nul précieux (90e +6). Le FC Barcelone qui a aussi perdu Nico Gonzalez sur blessure (59e) s'est fait rejoindre pour la première fois depuis 1998 alors qu'il menait au score. A l'époque, le FC Barcelone avait perdu 4-3 contre Valence. Une nouvelle contre performance pour les Blaugranas qui sont neuvièmes à huit points de la Real Sociedad qui trône en tête de la Liga.

«On joue avec des enfants...»

Suite à cette fin de match chaotique, Frenkie de Jong a pris la parole au micro de Movistar et il a livré un constat implacable : «nous manquons de personnalité, nous sommes très arrêtés, nous devons nous donner davantage lorsque l'adversaire presse. C'est un coup très fort pour nous, c'était un match important. Il y a beaucoup de points de désavantage, mais il faut continuer. Les gens sont très excités (par l'arrivée de Xavi ndlr), il faut travailler.» Si l'arrivée de Xavi sur le banc est déjà dans toutes les têtes, ce FC Barcelone va devoir progresser sous ses ordres et cela passera par une meilleure gestion mentale des matches. Cette déception a aussi été affichée par Sergi Barjuan.

1998 - C'est la 1re fois depuis janvier 1998 contre Valence au Camp Nou (3-4) que Barcelone échoue à remporter un match de Liga après avoir mené de 3 buts. Calamité. #CeltaBarça pic.twitter.com/EzI8cJNRCL — OptaJean (@OptaJean) November 6, 2021

Quittant son poste d'intérimaire au profit de Xavi, il a fait un constat amer. «Les deux blessures en mi-temps nous ont fait changer notre approche tactique et ont influencé les performances. Ce n'est pas une excuse, mais en seconde période, nous avons poussé trop fort et nous n'avons pas mis la pression correctement. Je pars avec un peu de goût pour la fin… Je suis content car je pense que les joueurs ont compris ce que j'ai transmis. Ça a été difficile parce que les joueurs tombent, mais je pense que si on les récupère tous, on optera pour plus de choses. On joue avec des enfants...» C'est donc une équipe déstructurée, avec de nombreux blessés et sans confiance que va récupérer Xavi. Ce dernier va devoir s'armer de courage.