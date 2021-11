FC Barcelone : Xavi enfin nommé entraîneur

C'est désormais officiel. Après plusieurs jours de spéculation et une annonce de Joan Laporta plus tôt dans la journée, Xavi est enfin le nouvel entraîneur du FC Barcelone comme l'a informé le club catalan dans la nuit de vendredi à samedi. L'entraîneur de 41 ans s'est engagé jusqu'en 2024. «Le FC Barcelone a conclu un accord avec Xavi Hernández pour qu'il devienne l'entraîneur de l'équipe première pour le reste de la saison en cours et deux saisons supplémentaires. Xavi Hernández, un produit de l'équipe de jeunes du Barça, a quitté son club actuel, Al-Sadd, du Qatar, après des discussions tenues ces derniers jours avec les propriétaires du club. »

Après une longue journée de négociations entre Al-Sadd, le FC Barcelone et Xavi lui-même, toutes les parties sont enfin parvenues à un accord. Xavi arrivera à Barcelone ce samedi et la présentation du nouvel entraîneur blaugrana aura lieu le lundi 8 novembre prochain au Camp Nou. Un rêve qui devient réalité pour celui qui déclarait déjà à l’été 2020 : «le plus grand rêve que j'ai maintenant est d'être l’entraîneur du Barça et de revenir au Barça pour réussir». Précédemment entraîneur à Al-Sadd au Qatar, après avoir raccroché ses crampons en 2019, «il a remporté la Super Coupe du Qatar et a également mené l'équipe en demi-finale de la Ligue des champions de l'AFC. Au total, il a mené l'équipe à sept trophées différents, dont trois en 2021», ajoute le Barça. Une nouvelle qui devrait rendre heureux les supporters catalans.