FC Barcelone : Joan Laporta confirme pour Xavi

Cette fois, plus de doute : Xavi (41 ans) va bel et bien devenir le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Présent en Galice, ce vendredi, à environ 30 minutes de Vigo, Joan Laporta a mis les choses au clair sur la situation du désormais ex-coach d'Al Sadd. « Le contrat de Xavi est sur le point d'être conclu et il sera l'entraîneur du Barça », a ainsi assuré le président des Blaugranas dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.

L'ancien milieu de terrain emblématique du club culé et de la Roja avait convenu de partager avec le FCB les 5 M€ de sa clause libératoire lui permettant de quitter ses fonctions au Qatar. Xavi Hernandez est désormais attendu ce samedi en Catalogne, alors qu'il devrait être présenté officiellement lundi. Le technicien espagnol ne sera donc pas sur le banc du FC Barcelone ce samedi sur la pelouse du Celta Vigo (16h15) dans le cadre de la 13ème journée de Liga. Il s'agira donc en revanche du dernier match de Sergi Bajuan en tant qu'intérimaire sur le banc catalan.