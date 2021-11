FC Barcelone : Xavi présenté dès lundi

La suite après cette publicité

Ronald Koeman remercié, le FC Barcelone a décidé de confier les rênes de l'équipe première à un ancien de la maison, Xavi. C'est en tout cas ce qu'a d'ores et déjà annoncé, ce vendredi, Al Sadd, club qu'il entraînait au Qatar. Si l'arrivée de l'ex-milieu barcelonais en Catalogne ne semble plus faire le moindre doute, les Blaugranas n'ont quant à eux pas encore officialisé la nouvelle. Selon Mundo Deportivo, si Mateu Alemany et Rafa Yuste ont déjà conclu avec succès leur rencontre avec les dirigeants d’Al Sadd et ont informé Joan Laporta de l’accord conclu, les avocats des deux clubs rédigent encore les contrats, ce qui explique, pour l'heure, l'absence d'un communiqué officiel du club catalan.

Attendue dans les prochaines heures sur le banc du Barça, l'arrivée de Xavi en terres catalanes se fera quant à elle dès ce samedi. Une fois à Barcelone, Xavi sera présenté lundi lors d'une conférence de presse où Joan Laporta expliquera les détails de l’opération. À noter que le média espagnol précise également l'étonnement du club culé quant à la déclaration faite par Al Sadd ce vendredi, alors qu'aucune discussion entre les deux parties n'avait donné lieu à une entente sur une communication publique de cette information et que le Barça et Xavi lui-même ont finalement convenu de payer sa clause libératoire.