Xavi nouvel entraîneur du FC Barcelone

Temps de crise au FC Barcelone. Battu sur la pelouse du Rayo Vallecano la semaine dernière (1-0), le club catalan a décidé de limoger Ronald Koeman, en poste depuis l'été 2020 et sur un siège éjectable depuis plusieurs semaines. Joan Laporta, irrité par les 5 revers essuyés en 13 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de l'exercice, a donc tranché dans le vif.

Et pour remplacer le technicien néerlandais, avec qui les relations n'ont jamais franchement été idylliques malgré un profond respect, le président blaugrana a décidé de miser sur un ancien de la maison. Il s'agit de Xavi. L'ancien milieu de terrain phare de la Pep Team notamment et l'Espagne ayant régné sur l'Europe et le monde entre 2008 et 2012 fait donc son grand retour au bercail. Al Sadd, club qu'il entraînait au Qatar, vient de confirmer un accord avec l'écurie espagnole.

Opération redressement

«Nous avons accepté le transfert de Xavi à Barcelone après le paiement de la clause de pénalité stipulée dans son contrat. Nous avons convenu avec Barcelone sur une coopération pratique à l'avenir. Xavi est une partie importante de l'histoire d'Al Sadd. Nous lui souhaitons plein de succès pour la prochaine étape. Xavi nous a indiqué il y a quelques jours son désir d'aller à Barcelone dans ce moment particulier pour son club de cœur, nous avons compris et nous n'avons pas mis d'obstacle à son départ. Xavi et sa famille seront toujours les bienvenus à Doha et notre collaboration continue», peut-on lire sur le communiqué officiel.

Plusieurs fois annoncé, le natif de Terrasa, qui s'est engagé jusqu'en juin 2023, n'avait pas encore fait le grand saut. Cette fois, il a accepté de relever le challenge pour redresser un Barça en grande difficulté sportive (9e au classement de Liga, à 9 points du leader, et 2e de sa poule en Ligue des Champions avec deux victoires et deux défaites en 4 matches) et économique alors qu'une vague de nouveaux talents venus de la Masia pointe le bout de son nez (Gavi, Nico, etc.).

Il quitte donc le Qatar, où il a pu développer ses idées de jeu et remporter ses premiers trophées, pour tenter sa première expérience au très haut niveau. Toute la Catalogne voit en lui le successeur désigné de Pep Guardiola, qui en avait fait son capitaine et son relai sur le terrain. Le pari est audacieux, l'avenir nous dira s'il est réussi.