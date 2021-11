FC Barcelone : Ansu Fati ne jouera pas avec l'Espagne pendant la trêve internationale

Nouveau coup dur pour Ansu Fati (19 ans). L'attaquant du FC Barcelone avait dû laisser ses coéquipiers sur la pelouse du Celta de Vigo après avoir contracté une blessure musculaire en toute fin de première période, et ce à la suite d'un appel lancé dans la défense galicienne. Il avait pourtant été titularisé pour la première depuis son souci au genou droit et avait même ouvert le score dès la 5e minute de jeu.

D'ailleurs, après le communiqué de samedi révélant le pépin physique de l'international espagnol, le club blaugrana a donné plus de détails en fin de soirée au sujet de sa blessure à travers un bref communiqué : «les tests effectués ce soir sur le joueur Ansu Fati ont révélé qu'il s'est blessé au biceps fémoral de la cuisse gauche et qu'il sera indisponible en sélection jusqu'à sa guérison.»

‼️ INJURY NEWS



The tests this evening on the player @ANSUFATI have revealed that he has injured the femoral biceps in his left thigh and will be unavailable for selection until he recovers pic.twitter.com/0S9kfPslhF