Liga : en attendant Xavi, le FC Barcelone concède une remontada chez le Celta Vigo

Sans succès depuis trois rencontres, avec notamment une défaite lors du Clasico (1-2), au Rayo Vallecano (0-1) et un nul contre Alavés (1-1), le Barça a renoué avec le succès contre le Dynamo Kiev, en Ligue des Champions (1-0) et devait poursuivre en Liga, sur la pelouse du Celta Vigo. Pour se faire, et en attendant l'arrivée de Xavi, Sergi Barjuan a opté pour un 4-3-3 avec notamment Lenglet en défense centrale, Nico dans l'entrejeu et le trio Fati-Depay-Gavi devant.

La suite après cette publicité

Rapidement dans cette partie, la FC Barcelone a pris les devants grâce à Fati, après un joli numéro dans la surface et une finition dans le petit filet opposé (1-0, 5e). Bien entrés dans cette partie, les Catalans posaient le pied sur le ballon et se montraient très offensifs. Quelques minutes plus tard, Nico pouvait servir Busquets aux abords de la surface. Le capitaine catalan tentait sa chance du pied droit et trompait un Dituro masqué par sa défense (2-0, 18e).

Le Barça a encore coulé

Avant la mi-temps, Depay, bien servi par Alba, a alourdi le score d'une tête au premier poteau (3-0, 34e). Malgré la blessure musculaire de Fati et celle d'Eric Garcia, tous deux sortis à la pause, le Barça pouvait retourner tranquillement au vestiaire. Après la mi-temps, les Blaugranas se sont relâchés et ont concédé la réduction du score, grâce à une reprise d'Aspas à la suite d'une faute de main de ter Stegen (3-1, 52e).

Comme souvent, le Barça s'est troué défensivement. Après un but de Nolito finalement refusé pour une main (70e), l'Espagnol était à la réception d'un centre de Cervi et pouvait conclure, bien aidé par un Lenglet trop attentiste (3-2, 74e). Alors que le Barça tenait la fin de la rencontre, Aspas, sur la dernière action de la rencontre, contrôlait et envoyait une frappe enroulée dans le petit filet opposé pour faire exploser le stade de Balaidos. Alors qu'ils avaient le match en main, le Barça concède le nul 3-3 et stagne à la 9e place avant un derby face à l'Espanyol. De son côté, le Celta grimpe à la 14e place avant la réception de Villarreal, après la trêve hivernale. Il y aura beaucoup à faire pour Xavi...

Retrouvez le classement de la Liga