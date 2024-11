Nicklas Bendtner a échappé à une agression au couteau

Passé par Arsenal ou encore la Juventus, Nicklas Bendtner (36 ans) a souvent fait parler de lui pour son style particulier, mais aussi ses mésaventures. En juin dernier, celui qui est retraité des terrains depuis 5 ans avait dépensé presque tout l’argent qu’il avait gagné à la sueur de son front. «J’ai gaspillé tout mon argent. Je ne m’empêche jamais de faire quelque chose si j’en ai envie. Mais l’argent disparaît vite quand tu dépenses 176 000 euros dans une caisse de vin. J’ai tout dépensé en vin, en maisons et en œuvres d’art. Un après-midi, j’ai perdu 400.000 livres (environ 470.000 euros) au casino.»

Ce lundi, The Sun donne des nouvelles du "Lord". Et alors qu’il se baladait dans les rues de New York avec quelques amis la semaine dernière, le groupe a été attaqué par un homme qui courait vers eux, un couteau à la main. L’un des amis de Bendtner, qui marchait à côté de lui (un ancien footballeur âgé de 55 ans, nldr), a d’ailleurs été poignardé et blessé au visage et aux oreilles. Son agresseur a ensuite pris la fuite. Bendtner, qui n’a pas été touché lors de cette attaque, a confié au média danois Ekstra Bladet : «je n’ai aucun commentaire à faire à ce sujet. Mais je peux confirmer que c’est moi sur la vidéo (la vidéosurveillance, ndlr). Il est difficile de s’enfuir dans ces moments-là.» Le suspect a été arrêté par la Police de New York.