Amical : Memphis Depay contribue au succès du Barça face à Girona

Quatre jours après avoir infligé un 4-0 au Nastic Tarragona (D3), le FC Barcelone disputait son deuxième match de la préparation estivale face au voisin du Girona FC (D2). À l'Estadi Johan Cruyff, face au finaliste malheureux du barrage d'accession à la Liga (défaite face au Rayo, qui monte), Ronald Koeman alignait un 4-3-3. Memphis Depay, Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Miralem Pjanic et Clément Lenglet débutaient sur le banc. La rencontre démarrait doucement, ce qui n'empêchait pas le jeune Nils Mortimer de se mettre en évidence. Le 17 blaugrana coupait le centre de Dest au premier poteau mais ne cadrait pas (2e). La réaction des Blanquivermells arrivait du pied du fidèle Cristhian Stuani, qui voyait sa frappe détournée par Iñaki Peña. Le portier repoussait et c'est le jeune Alex Baldé qui empêchait Samu Saiz de conclure dans le but vide (12e). Devant la surface, des airs de Messi pour contourner la défense, Yusuf Demir voyait ensuite sa frappe pied gauche contrée (15e).

L'ouverture arrivait du jeune latéral gauche, Alex Baldé (prolongé hier, clause à 500 millions d'euros), qui provoquait un penalty. Gerard Piqué le transformait avec l'aide du portier adverse (1-0, 21e). Les vannes ouvertes, le Barça doublait la mise sur un bon centre de Nils Mortimer, coupé dans les six mètres - et dans une défense à la rue - par Rey Manaj, déjà triple buteur lors du match précédent (2-0, 24e). Alors que le buteur de 24 ans, Rey Manaj, quittait ses coéquipiers, blessé (38e), Memphis Depay était envoyé à l'échauffement. Le Néerlandais n'avait pas le temps d'entrer en jeu que Sergi Roberto dégageait un ballon du bras dans la surface. Samu Saiz transformait d'une jolie panenka (2-1, 42e). A la 43e minute, le public clairsemé applaudissait les premiers pas de la nouvelle recrue. Sur son premier ballon, côté droit, Memphis déposait deux adversaires et pénétrait dans la surface avant d'envoyer un centre-tir puissant que détournait le gardien de Girona (44e). Samu Saiz envoyait ensuite une piqûre de rappel à Iñaki Peña, d'un magnifique enroulé pied droit qui s'écrasait sur la barre (45e).

Memphis Depay ponctue sa première par un but

Après une belle feinte, Memphis prenait ensuite l'axe et la profondeur, mais Nils Mortimer le servait en position de hors jeu. Il menait ensuite une contre-attaque à toute vitesse côté droit, gardait Samu Saiz à bonne distance et cherchait un partenaire en retrait dans la surface, mais la défense veillait (45e+2). Le premier acte se terminait. Au retour des vestiaires, Sergi Roberto contrôlait de la tête et tentait, toujours du front, de tromper le portier adverse (53e). Profitant d'une mauvaise intervention défensive, Memphis Depay s'emparait du ballon dans la surface et déclenchait pied droit. Un peu écrasé, son tir était capté au sol par le portier de Girona (54e). Le Néerlandais se mettait ensuite en évidence devant la surface, faisant rouler, à sa manière, le ballon sous sa semelle avant de déclencher. Bernardo contrait (56e). A l'heure de jeu, Ronald Koeman procédait à une large revue d'effectif.

62e minute faute sur Memphis du numéro 17, Pape Maly Diamanka, le Néerlandais se tient le genou gauche. Plus de peur que de mal pour l'ancien Lyonnais. Miralem Pjanic, entré en jeu peu avant, envoyait un sublime coup franc sur la barre (63e). L'instant d'après, Memphis Depay était proche de son premier but en blaugrana, mais son tir depuis l'extérieur de la surface filait juste à côté (64e). Servi ensuite dans la surface par Griezmann, Memphis Depay, en déséquilibre, ne parvenait pas à frapper (67e). Le tir du Français était ensuite trop croisé (69e). A cinq minutes du terme, un penalty obtenu par Antoine Griezmann permettait à Memphis Depay d'inscrire son premier but avec le Barça. Un penalty envoyé du pied droit dans la lucarne gauche (3-1, 85e). Dos au but dans la surface (90e) et seul, parti en profondeur (90e+2), Memphis n'avait pas la lucidité pour inscrire un doublé. Premier but et premier succès pour Depay avec son nouveau club. Le Barça affrontera Stuttgart dans une semaine (31/07), puis le RB Salzbourg (04/08) et enfin la Juventus, à l'occasion du Trophée Gamper (08/08). Les Blaugrana débuteront la saison de Liga au Camp Nou, le 15 août, face à la Real Sociedad.

Le XI de départ du FC Barcelone :