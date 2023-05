PSG : l’hôpital de Séville donne des nouvelles de Sergio Rico

La suite après cette publicité

Le combat va être long pour Sergio Rico et sa famille, mais le portier du Paris Saint-Germain se bat toujours. Dans un état grave après son accident à cheval survenu au lendemain du nul à Strasbourg (1-1), le gardien du PSG vit des heures cruciales. Sa compagne Alba Silva a publié un message poignant sur son compte Instagram et dernièrement, c’est l’hôpital de Séville qui a donné des nouvelles de l’Espagnol.

Dans un communiqué publié par l’établissement de santé de Séville et relayé par Le Parisien, on apprend que «le patient est toujours admis à l’unité de soins intensifs (USI) de l’hôpital universitaire Virgen del Rocío, après avoir subi une blessure à la tête. Il est pris en charge par des spécialistes de médecine intensive et continue sous sédation. Son état général est stable, dans la gravité. Il attend toujours l’évolution clinique dans les prochains jours». Présent devant l’établissement, l’entourage du joueur est toujours très inquiet…

