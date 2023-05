PSG : le nouveau message déchirant de la femme de Sergio Rico

La suite après cette publicité

Chaque jour qui passe est un long combat pour Sergio Rico et sa famille. Toujours dans un état grave après son accident de cheval, le gardien du PSG vit des heures cruciales. Sa compagne Alba Silvat a, quant à elle, publié un nouveau message poignant sur son compte Instagram.

« Ne me laisse pas seule mon amour parce que je te jure que je ne peux pas et ne sais pas vivre sans toi. On t’attend, on t’aime tellement ». En espérant maintenant de bonnes nouvelles du côté de l’Andalousie.

