OL-ASSE : la joie extraordinaire de Moussa Niakhaté

C’est une affiche historique qui faisait son grand retour dans l’élite française ce dimanche soir. En effet, c’était jour de derby pour la 11e journée de Ligue 1 avec le choc entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne. Après la rencontre remportée par les Gones (1-0) sur un but d’Alexandre Lacazette, le défenseur Moussa Niakhaté est revenu sur la prestation de son équipe au micro de DAZN :

La suite après cette publicité

«C’est extraordinaire. je le suivais devant la télé, mais le vivre c’est autre chose. On avait du mal à résister ces derniers temps dans le temps additionnel, aujourd’hui on n’avait pas le droit, c’est le cas de le dire, on a été des Lions sur le terrain. On a eu du mal dans la deuxième mi-temps, c’était moins belle, mais on a géré», a déclaré après la rencontre, l’un des hommes forts du match.