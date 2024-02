Monaco : Thilo Kehrer attend une réaction

Ce jeudi, l’AS Monaco a été éliminé par le FC Rouen dans le cadre des 8es de finale de la Coupe de France. Fragilisés par l’égalisation rouennaise avant la pause, les Monégasques ont été incapables de relancer la machine au retour des vestiaires et se sont inclinés lors de la séance des tirs au but face aux Diables Rouges qui ont cru à la qualification jusqu’au bout (1-1, 6-5 t.a.b). Logiquement, la déception était immense du côté de Thilo Kehrer au coup de sifflet final, lui qui attend désormais une réaction de la part de son équipe.

La suite après cette publicité

«C’est difficile à expliquer. On n’a pas réussi à fermer le match tôt. Je pense qu’on avait des occasions pour gagner mais on a laissé l’adversaire dans le match. C’est notre erreur. Les tirs au but, c’est un peu de chance, et malheureusement on sort. Il faut que l’on apprenne de ça. On a beaucoup de jeunes et faut arriver à changer ça. On est obligé de montrer plus de passion, d’engagement et d’énergie face à Nice dimanche», a-t-il réagi au micro de beIN Sports.