Coupe de France : Rouen s’offre le scalp de Monaco aux tirs au but et file en quart de finale

Alors que le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France a rendu son verdict plus tôt dans la soirée, le FC Rouen et l’AS Monaco se disputaient le dernier ticket au stade Robert-Diochon, ce jeudi. Chahuté par une vaillante équipe normande, le club princier aurait pu concéder l’ouverture du score mais le portier monégasque, Majecki, pouvait remercier son poteau puis son défenseur Salisu, auteur d’un sauvetage exceptionnel sur sa ligne (23e). Puis, la formation asémiste profitait d’un penalty obtenu par Balogun, transformé dans la foulée par l’Américain, pour prendre les commandes (0-1, 35e).

global 33 Possession 67 46 Duels gagnés 54 76 Passes réussies 86

Une joie de courte durée pour les hommes d’Adi Hütter. Loin d’abdiquer, le pensionnaire de National égalisait juste avant la pause par l’intermédiaire de Bassin, idéalement servi par un Sanson laissé à l’abandon par une défense monégasque trop laxiste (1-1, 45e+5). Ainsi, le second acte promettait davantage de suspense. Revenus avec les mêmes intentions qu’en fin de première période, les Rouennais repartaient à l’assaut du but adverse. Une fois de plus, Majecki, approximatif sur sa sortie, pouvait compter sur une intervention salvatrice de Maripan pour mettre en échec Sy (56e). Comme on pouvait s’y attendre, Rouen offrait une belle opposition à Monaco jusqu’au bout du temps réglementaire. Conséquence, les deux équipes se départageaient aux tirs au but. Un exercice au cours duquel Rouen finissait par triompher (1-1, 6-5 t.a.b). Conséquence, les Diables Rouges affronteront Valenciennes au tour suivant.