Clermont - PSG : les notes du match

A quelques jours de la rencontre face à Newcastle, en 2ème journée de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, auréolé d’une grosse victoire contre l’OM au Parc des Princes le weekend dernier, se déplaçait ce samedi après-midi dans le Puy-de-Dôme pour y affronter le Clermont Foot sur la pelouse de Gabriel-Montpied. L’entraîneur espagnol Luis Enrique a réinstallé le même 4-2-4 victorieux face à Marseille avec quelques changements. Le coach parisien a décidé de faire souffler Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte.

Au cours de la première période, les Parisiens, bien que dominateurs, ne sont pas parvenus à trouver le chemin des filets. La faute à un énorme Mory Diaw dans les cages clermontoises avec un total de six parades à la pause. L’ancien gardien formé au PSG a d’abord dégoûté Ousmane Dembélé (20e, 41e), Kylian Mbappé (33e) ainsi que Randal Kolo Muani (34e) mais aussi Vitinha (42e). Malgré la domination des joueurs de Luis Enrique, les troupes de Pascal Gastien ont su tenir en tête en défense avec quelques opportunités offensives, à l’image de cette tête de Nicholson (32e) ou de ce retour décisif de Barcola devant Konaté (10e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 PSG 11 6 8 3 2 1 14 6 18 Clermont 1 6 -7 0 1 5 5 12

Un duel de gardiens !

Dans le second acte, le scénario est resté quasiment similaire à l’entame. Mory Diaw a continué son show avec plusieurs nouveaux arrêts décisifs, d’abord sur Dembélé après que sa frappe ait été déviée par Johan Gastien (49e). Mais la plus grosse parade est sur le piqué de Gonçalo Ramos en fin de rencontre (82e) qui a complètement sauvé son équipe mais aussi sur la tête de Danilo (90e+1) et le tir de Mbappé (90e+3). Un arrêt réflexe qui a réveillé les travées de Gabriel-Montpied. Mais de l’autre côté, le gardien italien et parisien, Gianluigi Donnarumma a su répondre présent aussi, à l’image de cette double parade impressionnante (46e) ou ce nouveau sauvetage face à Konaté (54e).

A noter que Kylian Mbappé a trouvé le montant de Diaw sur une frappe au point de pénalty (55e). Au total, le gardien clermontois a réalisé dix arrêts. Au classement, le PSG reste à la 3ème position du championnat, tandis que Clermont prend un précieux point - son premier de la saison mais stagne toujours à la 18ème et dernière place de la Ligue 1. Le weekend prochain, lors de la 8ème journée du championnat français, Paris se déplacera en Bretagne pour une affiche de choc contre le Stade Rennais. Les joueurs de Gastien joueront contre Montpellier à la Mosson.

L’homme du match : Diaw (8,5) : après un premier quart d’heure assez tranquille, le Sénégalais a réalisé une parade de grande classe en se couchant parfaitement au sol pour détourner une frappe à ras de terre de Mbappé. Vigilant, il bouche bien l’espace près de son poteau pour repousser le tir de la star parisienne avant de mettre en échec Kolo Muani (32e). Après avoir provoqué inutilement un corner en tentant de dribbler l’ex-Nantais, il se rattrape immédiatement sur l’action suivante en effectuant un arrêt décisif devant Dembélé (40e). Hormis cette mauvaise relance en première mi-temps qui donne le ballon directement à Dembélé (43e), le jeu au pied du Sénégalais a été plutôt bon. Même son de cloche lors du second acte où il a effectué plusieurs arrêts décisifs pour sauver les siens dont cette parade sensationnelle sur une tentative de ballon piqué de Ramos (81e). En outre, le gardien formé au PSG a été infranchissable !

Clermont Foot 63

- Diaw (8,5) : voir ci-dessus

- Seidu (5) : confronté à Mbappé et Barcola, le Ghanéen avait la lourde responsabilité de contenir les attaquants franciliens. Si le défenseur clermontois ne s’est pas toujours montré à son avantage devant Mbappé qui s’est souvent servi des espaces créés dans son dos pour le prendre à revers (15e, 19e), il a su exploiter sa qualité athlétique pour hausser progressivement son niveau de jeu afin de limiter les incursions franciliennes dans la zone de vérité.

- Pelmard (6,5) : certes, le défenseur clermontois a touché peu de ballons au cours de la rencontre mais il a été présent défensivement. Grâce à sa bonne couverture, le Français a rarement été pris à revers par les attaquants parisiens et a remporté la majorité de ses duels. En outre, l’ancien Niçois a montré une belle solidarité aux côtés de Caufriez et Seidu pour préserver le score de parité.

- Caufriez (5,5) : le défenseur clermontois a également été solide sur cette partie. Un peu moins en vue que Pelmard, le Belge a été tout de même très sérieux sur le plan défensif avec plusieurs interventions autoritaires, notamment dans les airs. Toutefois, il a montré une part de fébrilité en fin de partie au moment où la pression parisienne s’est accentuée sur le but de Diaw. À l’issue d’une splendide parade du portier Sénégalais sur une tentative de piqué de Ramos, l’Auvergnat est tout proche de marquer contre son camp en contrant le dégagement d’Allevinah. On note toutefois son implication offensive où il a tenté à deux reprises d’obtenir un penalty (28e, 68e).

- Konaté (6) : moins influent que son pendant à gauche sur le plan offensif en première période, le Malien a su se démarquer défensivement par sa bonne lecture du jeu et son sens de l’anticipation, à l’image de cette interception sur une passe mal ajustée de Vitinha en direction de Mbappé (35e). Du haut de ses 19 ans, le piston droit du CF68 a fait preuve d’une belle maturité pour ne pas perdre le ballon et jouer vers l’avant. En seconde période, il n’a pas démérité et a été l’un des Clermontois les plus dangereux en se procurant coup sur coup deux occasions franches (47e, 54e). Une prestation culottée pour le natif de Bamako.

- Gonalons (4) : contrairement à ses deux partenaires dans l’entrejeu, l’ancien Lyonnais a eu du mal à avoir un impact dans cette rencontre. Face à la domination parisienne au milieu de terrain au cours du premier acte, le capitaine clermontois a été trop facilement dépassé sur plusieurs situations. Maladroit dans ses premières relances, il a montré une certaine nervosité dans ses interventions, à l’image de cette récupération musclée sur Skriniar qui lui vaut un avertissement (58e). Remplacé par Rashani (69e).

- Gastien (5) : en juin dernier, le Clermontois avait joué un mauvais tour aux Parisiens. Ce samedi, le milieu de terrain auvergnat a livré une prestation satisfaisante. Présent à la récupération, l’Auvergnat a réalisé des efforts importants pour stopper plusieurs offensives du PSG. Dans l’utilisation du ballon ainsi que dans la lecture du jeu, il a été plutôt propre malgré la pression exercée par les milieux franciliens.

- Magnin (5) : sans crevé l’écran, le Français a été performant dans l’entrejeu en dépit d’une nette maîtrise du Paris Saint-Germain en termes de possession. Plutôt précis dans ses transmissions, il a été important dans la construction des actions du CF68, n’hésitant à décrocher sur le côté pour se mettre en position de centre ou à occuper les avant-postes, à l’image de cette tentative à bout portant dès l’entame de seconde période qui est détourné par Donnarumma (46e). Remplacé par Keïta (90e+2).

- Allevinah (5,5) : quelle activité du Clermontois dans le premier quart d’heure ! Très remuant, le Gabonais a donné du fil à retordre à Hakimi dans le couloir gauche. Joueur à vocation offensif, il a su prendre des risques et utiliser sa pointe de vitesse pour prendre la profondeur dans le dos du Parisien (9e). Si le jeu a régulièrement basculé sur son côté lorsque Clermont bénéficiait de la possession, c’est en partie grâce à sa disponibilité. Progressivement, il s’est effacé pour se concentrer sur ses tâches défensives. Remplacé par Zeffane (84e).

- Cham (6) : une prestation correcte pour l’Autrichien. Très impliqué offensivement, le meneur de jeu clermontois a parfaitement respecté les consignes de son entraîneur en se positionnant en retrait de Nicholson afin de proposer des solutions plus basses sur le terrain. Comme à son habitude, il a créé de grosses différences par sa faculté à ressortir le ballon proprement depuis son camp et en se projetant rapidement. Après avoir fourni de nombreux efforts tout au long du match, il cède logiquement sa place à Boutobba en fin de partie (84e).

- Nicholson (5) : aligné sur la pointe de l’attaque clermontoise, le Jamaïcain a souvent semblé isolé. S’il a dû se contenter de quelques ballons aériens (3 duels remportés), l’avant-centre du CF63 s’est distingué par de bonnes déviations dos au but et par un pressing rudement mené sur les défenseurs parisiens pour permettre à son bloc de remonter. Au retour des vestiaires, le numéro 23 de la formation auvergnate est proche d’ouvrir le score mais il trouve sur sa trajectoire Donnarumma qui réalise un double arrêt décisif (47e). Derrière, il n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent.

Paris Saint-Germain

- Donnarumma (6) : peu inquiété en première période, le gardien de but italien a très vite été sollicité au retour des vestiaires, avec une double parade décisive face à Magnin et Nicholson (46e). Il a su rester vigilant devant sa ligne en bloquant la frappe de Konaté (53e) et pour capter les quelques centres adverses. Sinon, un après-midi plutôt tranquille pour le champion d’Europe 2021 en Auvergne ce samedi après-midi.

- Hakimi (5,5) : de retour en tant que milieu relayeur droit, poste auquel il a excellé lors de ses dernières sorties, l’international marocain a eu quelques difficultés à animer le jeu parisien, notamment en raison d’une équipe de Clermont assez basse et compacte. Auteur de quelques passes intéressantes pour couper des lignes ou même tenter sa chance de loin (49e), le Lion de l’Atlas aura su se montrer volontaire mais sans réelle réussite au bout.

- Danilo (5,5) : trop court pour rabattre le bon coup franc (17e). Le Lusitanien s’est montré décisif dans les derniers instants, venant dégager le ballon devant Boutobba, pas loin de se présenter seul face au but (89e) avant de se montrer dangereux dans l’autre surface, là aussi mis en échec par Diaw (90e).

- Skriniar (5) : peu sollicité par les offensifs adverses avant la mi-temps, le défenseur central slovaque a dû attendre la seconde période et le réveil adverse pour s’illustrer défensivement, venant couper les transmissions dans l’axe dans le dernier quart d’heure pour rassurer les siens.

- Marquinhos (5) : le supposé taulier en défense du club de la capitale a été très offensif lors du premier acte, amenant du surnombre dans la circulation du ballon dans le camp adverse. Défensivement, il a su rester concentré lors des attaques-éclairs des locaux, notamment en seconde période où les Parisiens ont un peu plus reculé dans le jeu.

- Vitinha (5) : le milieu de terrain portugais n’a pas hésité à mettre la pression sur son adversaire en tentant d’alimenter la surface par des ballons ou même s’y infiltrer pour amener du surplus. Toujours aussi calme sous la pression de l’adversaire, l’international de la Seleçao n’a néanmoins pas vraiment apporté d’impact dans la bataille de l’entrejeu, notamment sur les attaques en transition adverses. Remplacé par Zaïre-Emery (64e).

- F. Ruiz (4) : titulaire dans l’entrejeu pour faire souffler Ugarte ou encore Zaïre-Emery, l’international espagnol n’arrive pas à effacer sa saison passée en demi-teinte, avec une performance insuffisante pour espérer être un concurrent sérieux pour les grandes échéances. L’Espagnol a même écopé d’un carton jaune pour contestation en fin de rencontre (90+3e). Une nouvelle soirée à oublier pour lui.

- Dembélé (5,5) : le champion du monde 2018 est toujours autant trouvé par ses coéquipiers sur son couloir droit, mais décidément, la réussite n’est toujours pas au rendez-vous, notamment sur ses coups de pied arrêtés. Ses deux seules occasions franches de l’après-midi ont été claquées par Diaw (19e, 40e). Un nouveau match sans être décisif pour l’ancien du Barça, pourtant volontaire mais pas assez précis.

- Barcola (5,5) : l’ancien Lyonnais s’est montré impliqué dans le travail défensif, en témoigne son superbe retour sur Konaté dans sa surface (10e). Dans les phases offensives, le numéro 29 est souvent collé à la ligne pour étirer le bloc auvergnat et faire la différence par le dribble, Remplacé par Ramos (64e), auteur de la meilleure occasion parisienne avec un piqué dévié par les doigts d’un Diaw impérial (81e).

- Mbappé (5) : comme à son habitude, le capitaine du PSG a été virevoltant dans son couloir gauche mais un peu moins inspiré lorsqu’il est servi dans les pieds. Peu dangereux devant le but avant la mi-temps, il a heurté le poteau gauche extérieur sur une reprise du centre de Dembélé (53e). Averti pour une simulation dans la zone de vérité (81e), Mbappé a bien été muselé par l’arrière-garde clermontoise, que ce soit Konaté ou Seidu.