Brésil : la grande annonce sur l’avenir du sélectionneur

Nouvelle désillusion pour le Brésil. Bien moins flamboyante que d’habitude, la Seleçao est sorti en quarts de finale de la Copa América face à une redoutable Uruguay. Une élimination décevante qui avait forcément de quoi jeter un froid sur l’avenir du sélectionneur brésilien, Dorival Junior. Nommé sur le banc de la nation du football il y a quelques semaines, le sélectionneur de 62 ans pouvait être déjà en grand danger. Cela ne sera pas le cas selon les dernières déclarations du président de la Fédération du football brésilien.

La suite après cette publicité

En effet, pour ESPN Brazil, Ednaldo Rodrigues a confirmé la présence de Dorival Junior sur le banc brésilien jusqu’en 2026 : «dans deux mois, il y aura des qualifications et le projet est exactement cela : continuer (avec Dorival), comprendre, intensifier et travailler. Et l’objectif maintenant des qualifications, nous avons des matchs en septembre, octobre et novembre, il y a six matchs. C’est le cycle de la Coupe du Monde, et lui et tout son comité technique sont très conscients de ce qui a été fait. Dorival est conscient de ce qui ne s’est pas bien passé, et c’est là qu’on construit une sélection compétitive, une sélection gagnante. C’est ça le projet, parce qu’à chaque fois qu’on fait des changements, un nouveau travail démarre et c’est toujours plus difficile, alors je Je pense que c’est un début qui lui a permis de faire ses conjectures et je suis sûr qu’il trouvera le bon timing.»