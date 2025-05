Comment le Real Madrid prépare l’après Luka Modric

13 ans plus tard, Luka Modric va donc quitter la capitale espagnole. Milieu de terrain que l’on peut désormais qualifier de légendaire et parmi les principaux artisans du nombre affolants de titres remportés par le Real Madrid depuis son arrivée, il va laisser un énorme vide. Même s’il avait forcément perdu de l’importance dans l’équipe ces derniers temps, il était souvent aligné dans les gros matchs et restait un des cadres du vestiaire. En attendant de savoir de quoi sera fait son avenir, l’état-major merengue lui a déjà commencé à travailler sur la suite.

Le quotidien AS nous apprend ainsi que le Real Madrid a fait le choix de se séparer du Croate car il souhaite apporter du sang neuf dans l’effectif. Les dirigeants merengues n’avaient pas envie qu’il prenne la place d’un joueur plus jeune que lui, freinant sa progression. Le club souhaite ainsi démarrer un nouveau cycle, sur le banc avec Xabi Alonso mais aussi dans l’équipe, et Luka Modric doit laisser sa place à d’autres joueurs. Les Madrilènes souhaitent notamment qu’Arda Güler et Nico Paz (FC Côme), qui sera rapatrié cet été ou le suivant, aient plus d’opportunités et ne soient pas barrés par Modric, notamment dans les grosses échéances.

Un "galactique" pour remplacer Modric

La direction compte donc sur le Turc et l’Argentin pour prendre la relève, mais uniquement partiellement, puisqu’elle devrait surtout investir sur un gros nom au milieu. Pour le remplacer, Xabi Alonso comme la direction ont d’abord désigné un grand favori : Florian Wirtz. Dragué par d’autres grosses écuries européennes, l’actuel joueur du Bayer Leverkusen semble cependant se diriger vers Liverpool puisqu’un accord contractuel existerait désormais entre le milieu offensif allemand et les Reds. Malgré ce possible échec, la volonté des dirigeants madrilènes reste de faire venir un gros nom et ne pas forcément faire un pari ou confier les clés du camion à des joueurs déjà présents dans l’effectif.

Ces dernières heures, la piste Enzo Fernandez a ainsi égaleement pris de l’ampleur dans les médias madrilènes, et elle est presque tout aussi onéreuse que celle menant à l’international allemand. On imagine que Xabi Alonso, qui avait pourtant envie de conserver le Croate, aura son mot à dire et que ce possible passage dans un autre système que le 4-3-3 classique de ces dernières années à Madrid va donner plus d’opportunités et de responsabilités. Un joueur comme Eduardo Camavinga pourrait ainsi prendre du galon sur le terrain. Quoi qu’il en soit, le Real Madrid ne sera pas pris au dépourvu.