Wout Weghorst se rapproche de l’Ajax

L’Euro est souvent un moyen de se montrer et d’attirer de plus grands clubs. Wout Weghorst pourrait justement profiter de cet été pour se faire remarquer. Le Néerlandais a brillé la semaine dernière en arrachant le but de la victoire contre la Pologne. L’attaquant ne dispute que des bouts de matchs avec les Oranje, mais il est décisif presque à chaque fois (4 buts lors des 5 derniers matchs alors qu’il les a commencés sur le banc). Sous contrat avec Burnley, l’Ajax Amsterdam ne serait pas insensible à ses performances en sélection nationale.

Après des saisons difficiles en Premier League, le grand attaquant d’1m97 pourrait revenir dans le championnat néerlandais, selon The Telegraph. L’Ajax Amsterdam, en pleine révolution, pourrait proposer une offre à Wout Weghorst. À un an de la fin de son contrat avec Burnley, son prix devrait être revu à la baisse.