Diego Contento raccroche les crampons

Fin de l’aventure football pour Diego Contento et c’était assez attendu. Le latéral gauche de 32 ans a décidé de mettre fin à sa carrière alors qu’il était libre depuis juillet 2021 et son passage au SV Sanndhausen en deuxième division allemande. Auparavant, il a porté le maillot du Fortuna Düsseldorf mais surtout des Girondins de Bordeaux entre l’été 2014 et l’été 2018. Il y aura disputé 94 matches pour 3 buts et 4 offrandes.

La suite après cette publicité

Formé au Bayern Munich où il aura passé la période la plus faste de sa carrière, il y a remporté 11 titres dont la Ligue des Champions 2013 et les Bundesliga 2010, 2013 et 2014. Un joli palmarès malgré tout pour un joueur qui n’aura jamais confirmé à son départ de la Bavière.

À lire

LdC : Sadio Mané va débuter sur le banc face au PSG