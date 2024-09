FC Barcelone : Frenkie de Jong prendra sa décision lundi

Frenkie de Jong voit peut-être enfin le bout du tunnel. Après cinq mois passés loin des terrains à cause d’une grosse blessure à la cheville, le Néerlandais est plus proche d’un retour que jamais. Selon Mundo Deportivo, le milieu de terrain de 27 ans a fait son retour à l’entraînement il y a deux semaines, et ce lundi, une décision sera prise concernant son retour, ou non, dans le groupe barcelonais pour le match face aux Young Boys de Berne en Ligue des Champions, le mardi 1er octobre.

La fin d’un long chemin de croix pour Frenkie de Jong, toujours très critiqué pour son manque de rendement depuis son arrivée à Barcelone. Cette saison, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam joue gros pour la suite de sa carrière. En discussions avec les Blaugranas pour une potentielle prolongation de contrat, de Jong n’a pour l’instant pas répondu "oui" à la proposition envoyée par le Barça, il y a dix mois maintenant. Plombé par les blessures, le club catalan pourrait voir le retour à la compétition de Frenkie de Jong comme une bénédiction. Réponse ce lundi.