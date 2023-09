Brésil : Neymar lâche ses vérités après son fabuleux record

La suite après cette publicité

Le Brésil et Neymar ont vécu une soirée historique. Facile vainqueur de la faible Bolivie (5-1), la Seleção a surtout vu son numéro 10 entrer un peu plus dans la légende. Grâce à son doublé et une barre désormais fixée à 79 buts (en 125 capes), il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale, dépassant les 77 réalisations du Roi Pelé.

Forcément, cela valait bien un clin d’œil de celui qui est décédé le 29 décembre dernier. «Pour toujours, nous sommes les enfants du village ! Félicitations Neymar pour avoir surpassé le Roi au nombre de buts pour l’équipe brésilienne lors des matchs officiels de la FIFA. Pelé vous applaudit certainement aujourd’hui !», écrit le compte X du vainqueur des Coupes du Monde 1958, 1962 et 1970.

«Battre le record de Pelé ne veut pas dire que je suis meilleur»

L’ancien Parisien était particulièrement ému hier sur la pelouse. Il a été félicité comme il se doit devant le public Belem. Le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, lui a offert un maillot floqué 79 en référence à ses buts en sélections, et remis une place commémorative. C’est forcément un retour sous le maillot auriverde réussi, lui qui n’avait plus joué depuis l’élimination du Brésil en quart de finale du Mondial.

«Je suis très heureux, je n’ai pas les mots, a réagi la nouvelle recrue d’Al-Hilal, rendant également hommage à Pelé. Jamais je n’aurai imaginé en arriver là. Mais battre le record de Pelé ne veut pas dire que je suis meilleur. J’ai toujours voulu écrire mon nom dans l’histoire du foot brésilien, et aujourd’hui j’y suis parvenu.» Il aura une dernière chance d’entrer un peu plus au panthéon du football national en cas de succès à la Coupe du Monde 2026. Il en rêve, le Brésil aussi.