Rennes : Steven Nzonzi rentre à Rome

L'idylle entre Steven Nzonzi et le Stade Rennais s'achève. Prêté il y a un an et demi par l'AS Roma au club breton, le milieu français a découvert les joies de la Ligue 1 sous le maillot rennais. Sixième la saison dernière, le Stade Rennais participera aux barrages de Ligue Europa Conférence.

Mais selon les informations de l'Equipe, l'international tricolore ne figurera pas dans l'effectif pour le prochain exercice. Les dirigeants rennais n'ont pas souhaité négocier un transfert avec la formation romaine. Pour rappel, Nzonzi possède encore une année de contrat avec le club de la Louve. Après quarante-six matchs disputés sous le maillot rennais, Steven Nzonzi rentre donc à Rome dans l'attente de trouver une solution pour son avenir...