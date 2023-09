L’OGC Nice rapatrie Salvatore Sirigu en Ligue 1

La suite après cette publicité

Six ans après son départ du Paris Saint-Germain, Salvatore Sirigu (36 ans) est de retour en Ligue 1 ! Comme nous vous le révélions dernièrement, le portier italien, un temps courtisé par le FC Lorient au cours de l’été, a finalement décidé de rejoindre le sud de la France pour s’engager du côté de l’OGC Nice.

«L’OGC Nice a le plaisir d’enregistrer la signature de Salvatore Sirigu ! Depuis 2 semaines, Salvatore nous montre son humilité, son sens du collectif et sa détermination de rejoindre l’OGC Nice. Il a bien récupéré de sa blessure. Il va occuper le rôle de numéro 2, pour apporter son expérience et accompagner Marcin Bulka et Teddy Boulhendi dans leur progression», précise le directeur sportif de l’OGC Nice, Florent Ghisolfi, dans le communiqué des Aiglons. Fort d’une carrière riche, le natif de Nuoro va ainsi apporter toute son expérience à la formation entraînée par Francesco Farioli.

L’expérience de Sirigu a convaincu les dirigeants niçois

Libre de tout contrat depuis son passage à la Fiorentina, l’ancien gardien du Genoa ou encore Séville s’offre, par ailleurs, un nouveau challenge dans l’Hexagone. Après des discussions fructueuses entre le club azuréen et Giovanni Branchini, l’agent de l’international italien (28 sélections), Sirigu va venir seconder Marcin Bulka, l’actuel numéro 1 du Gym.

Pour rappel, l’ancien dernier rempart du PSG, base du lancement du projet QSI à l’été 2011, n’a disputé que deux petites rencontres sur l’ensemble de la saison 2022-2023 où il a défendu les couleurs du Napoli puis de la Viola. Lors de son passage dans la capitale française, Salvatore Sirigu avait cependant laissé une très belle impression, remportant à deux reprises le trophée UNFP de meilleur gardien de la saison (2013 et 2014).