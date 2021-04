Jesse Marsch est le futur entraîneur de Leipzig

Après l’officialisation du départ de Julian Naglesmann de Leipzig vers le Bayern Munich à l’issue de la saison, on connaît désormais le nom de son futur remplaçant. Pressenti depuis quelques temps pour prendre la relève du jeune technicien allemand, Jesse Marsch a été nommé officiellement ce matin par le club saxon. Il a signé un contrat de deux ans jusqu'en juin 2023. Il prendra officiellement les rênes de l'équipe à partir du 1er juillet prochain.

Actuel entraîneur du Red Bull Salzbourg, Jesse Marsch, manager américain de 47 ans, sera bien sur le banc de Leipzig la saison prochaine et restera dans la sphère Red Bull après avoir coaché le club de New York de 2015 à 2018. Il avait également été l'entraîneur adjoint du RBL entre 2018 et 2019. «Avec Jesse Marsch, nous avons pu signer le candidat que nous souhaitions pour le poste d'entraîneur et remplir rapidement le poste le plus important dans le domaine sportif au RB Leipzig avec un entraîneur de haut niveau. Nous nous réjouissons de travailler avec Jesse Marsch pour continuer sur la voie que nous avons choisie et pour continuer à développer le club», explique Oliver Mintzlaff, le directeur général du club.