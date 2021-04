Le Bayern Munich annonce Julian Nagelsmann !

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich n'aime pas traîner. Alors que Hans-Dieter Flick a décidé de ne pas poursuivre l'aventure sur le banc munichois la saison prochaine, les Bavarois ont décidé de lui trouver très vite un successeur pour préparer au mieux l'avenir. Et c'est chez l'un de leurs rivaux en Allemagne qu'ils sont allés se servir.

Les champions d'Allemagne 2020, très bien partis garder leur titre, ont mis la main sur Julian Nagelsmann. Il sera sur leur banc de touche à partir de cet été comme l'a annoncé son club actuel, le RB Leipzig. «Julian Nagelsmann quittera le RB Leipzig le 30 juin 2021 après deux saisons réussies. L'entraîneur de 33 ans sera le nouvel entraîneur-chef du FC Bayern Munich pour la saison 2021/22». Pour convaincre Leipzig de le lâcher, les Bavarois, qui ont officialisé la nouvelle dans la foulée, n'ont pas hésité à verser près de 25 M€.

Construire le Bayern du futur

Le jeune technicien allemand de 33 ans démarrera donc une nouvelle étape de sa riche carrière, après Hoffenheim et Leipzig, et devra prouver que sa philosophie de jeu, vantée un peu partout en Europe ces derniers mois, est transposable dans une écurie bâtie pour remporter des titres, en Allemagne et en Europe.

Un géant en fin de cycle qui plus est, qui doit combler le départ de plusieurs cadres à l'issue de l'exercice (David Alaba, Jérôme Boateng, etc.). Il pourra déjà compter sur Dayot Upamecano (22 ans), un de ses hommes de base à Leipzig depuis deux saisons, qui rejoindra lui aussi Munich cet été. Le défi est à la hauteur de sa réputation. À lui de jouer.