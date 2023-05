OGC Nice - Stade Rennais : les compositions officielles

Pour la 34ème journée de Ligue 1, l’OGC Nice reçoit le Stade Rennais ce samedi après-midi à l’Allianz Riviera (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Ce sont deux équipes irrégulières et plutôt en méforme qui s’affrontent. Les Niçois sortent d’une élimination en Europa Conference League contre Bâle mais se sont bien remis avec une victoire contre Troyes 1-0. Ils ont mis fin à une série de 7 matchs sans victoire mais leur dernier succès à domicile en Ligue 1 remonte à février dernier, il est temps pour les Aiglons de mettre fin à cette autre série.

Les Rennais, de leur côté, ont encore l’Europe en ligne de mire et sortent aussi d’une victoire qui leur fait du bien contre Angers à domicile mais restent sur deux défaites à l’extérieur. Avec un succès, ils peuvent prendre provisoirement 6 points d’avance sur Lyon et revenir à hauteur de Lille, 5ème. Pour les compositions, Digard continue de faire confiance à sa charnière centrale, Todibo-Dante avec le Brésilien qui vient d’ailleurs de prolonger son contrat jusqu’en 2024. Bard et Lotomba sur les côtés, un milieu Thuram, Boudaoui et Ramsey pour soutenir Moffi en pointe. À Rennes, Belocian est titulaire en tant que latéral gauche avec Theate et Omari en défense centrale. Bourigeaud, Ugochukwu et Majer sont au milieu de terrain derrière le trio Gouiri, Kalimuendo, Doku.

Les compositions d’équipes :

OGC Nice : Schmeichel - Lotomba, Todibo, Dante (cap.), Bard - Ramsey, Boudaoui, Thuram, Bouanani, Moffi, Laborde.

Stade Rennais : Mandanda - Traoré (cap.), Omari, Theate, Belocian - Ugochukwu, Majer, Bourigeaud - Doku, Kalimuendo, Gouiri.