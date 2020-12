LdC, incident raciste : Achille Webo envoie un message au PSG

Alors que l’entraîneur du club stambouliote Okan Buruk a au cours d’un entretien accordé à l’Équipe ce samedi, déclaré que Pierre Achille Webo avait eu du mal à passer à autre chose après l’incident raciste qui s’est déroulé sur la pelouse du Parc des Princes il y a quatre jours, la principale victime s’est à son tour exprimé à ce sujet pour le Daily Mail. L’ancien international camerounais s’est dit très touché d’avoir reçu un tel soutien de la part de l’ensemble des joueurs du PSG.

«Neymar, Marquinhos et Leonardo m'ont appelé. Ils étaient dans le couloir et ils m'ont dit : "on est désolé pour ce qui s'est passé mais tu as notre soutien. Ne t'inquiète pas, on est avec toi, on ne reprendra pas le jeu. On n'accepte pas ce genre de mots dans le football". Je n'ai pas réalisé jusqu'à ce que je sorte du vestiaire mais le couloir était incroyable. Neymar, Mbappé, Diallo, tous les joueurs étaient là. Je suis sorti parce que Leonardo m'avait appelé pour me parler dans le couloir. (...) Je veux remercier tous les joueurs du PSG, le club et tous ceux qui étaient là pour leur solidarité», a ainsi conclu Webo qui s’est également vu offrir un maillot du PSG signé par l’ensemble de l’effectif parisien.