Le futur sélectionneur du Cameroun sera nommé par… le chef d’État

C’est désormais officiel, Rigobert Song n’est plus le sélectionneur du Cameroun. Le technicien de 47 ans, qui était en fin de contrat après la CAN, n’a pas été conservé par la fédération camerounaise, comme l’a assuré son président Samuel Eto’o. «Nous n’avons pas atteint nos objectifs, et notre comité exécutif et moi-même, nous ne nous voyons pas en train de reconduire le contrat», a annoncé l’ancien avant-centre de l’Inter Milan notamment. Ce dernier n’aura pas d’impact sur la décision du prochain sélectionneur.

Selon le média Jeune Afrique et en dépit de la qualité de sa fonction, Samuel Eto’o ne sera pas consulté pour le choix du prochain sélectionneur. En effet, la décision sera prise par le Chef de l’État camerounais, Paul Biya. Un fait surprenant…