Real Madrid : Carlo Ancelotti préparerait des changements surprises pour le Clasico

Le FC Barcelone et le Real Madrid ont fait le show cette semaine en Ligue des Champions. Mené 2-0 par le Borussia Dortmund, le club merengue a su encore une fois réaliser une remontada XXL dans son antre du Bernabéu pour s’imposer 5 buts à 2, notamment grâce à un triplé de Vinicius Junior. De son côté, le Barça a mis fin à six défaites de suite face au Bayern Munich ici en cartonnant les Bavarois 4 buts à 1.

Deux victoires de haut standing qui ont logiquement enflammé les médias espagnols. AS et Marca se réjouissent, par exemple, en choeur de l’incroyable « Clasico qui nous attend ! ». Deux équipes spectaculaires, un leader catalan qui ne possède que trois points d’avance sur son poursuivant madrilène : tous les ingrédients sont là pour avoir un beau match. Cependant, la Casa Blanca doit gérer deux mauvaises nouvelles : les forfaits de Rodrygo et de Thibaut Courtois.

Bétonner face au Barça

Sorti sur blessure à cinq minutes de la fin du match face au BVB, Rodrygo souffre d’une déchirure aux ischio-jambiers. De son côté, le portier belge est blessé à l’adducteur de la jambe gauche. Face au Barça samedi soir, Carlo Ancelotti possède avec Lunin une solution de remplacement de choix pour Courtois. Mais pour le reste ? Hier soir, l’émission El Chiringuito croit savoir que Carlo Ancelotti pourrait nous réserver quelques surprises. À commencer par le poste de latéral droit.

Suite à la grave blessure de Dani Carvajal, Lucas Vazquez a retrouvé ses galons de titulaire. Pourtant, l’expérimenté merengue pourrait céder sa place à une option plus défensive. « Madrid envisage de placer Militão au poste d’arrière droit », a révélé le journaliste Edu Aguirre. Et ce n’est pas tout. « Nous pourrions voir Modric-Valverde-Camavinga-Bellingham au milieu de terrain ». Un changement tactique qui pourrait donc signifier que Madrid voudra surtout assurer son assise défensive avec un duo Mbappé-Vinicius pour faire la différence.