Le FC Barcelone pourra recruter dès cet hiver !

Lors de la conférence de presse organisée en début d'après-midi, le directeur général du FC Barcelone a affirmé que le club pourra être actif sur le marché des transferts dès cet hiver : « oui, il est possible de signer et de prolonger. Les prolongations de Pedri et Ansu Fati se passent très bien. Le dernier départ d'un joueur important génère un Fair Play positif de plus de 20 millions donc le Barça pourrait signer s'il l'envisage. Mais le travail n'est pas terminé et nous devons continuer à baisser la masse salariale. »

Le dirigeant de 49 ans est conscient néanmoins du gros travail auquel il est contraint pour rattraper la mauvaise gestion de la direction sortante : « la première chose que le Barça doit faire est de faire ses devoirs. Nous avons fait une grande partie du travail, la masse salariale a diminué, mais nous devons continuer à travailler et si cela se produit, bien sûr nous serons en mesure de signer des joueurs de haut niveau. Le Barça a le "Fair Play" et à partir de l'année prochaine, s'il continue à faire ses devoirs, il pourra faire venir les joueurs que nous voulons. »