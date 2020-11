PSG : la fête polémique de Jesé

S’il n’a joué que vingt-deux petites minutes depuis le début de la saison, Jésé n’en reste pas moins un joueur de l’effectif du Paris Saint-Germain. Un temps de jeu bien trop insuffisant pour se faire remarquer sur le terrain. En revanche, en dehors du terrain, il sait faire parler de lui. Alors que le PSG lui a octroyé le droit de prendre quelques jours de congé pour célébrer l’anniversaire de sa compagne Aurah Ruiz, aux Canaries, des vidéos et photos de l’évènement ont fuité sur les réseaux sociaux.

On y voit l’attaquant espagnol de 27 ans et sa partenaire en train de danser et rire sans masque de protection, ni aucune distanciation sociale. Un non-respect des règles sanitaires liées à la pandémie de coronavirus qui ne va pas arranger la réputation de l’ancien du Real Madrid, assigné au rôle d’indésirable au sein du club de la capitale. Un rôle qu’il n’aura très certainement plus cet été, lorsque son contrat arrivera à échéance.