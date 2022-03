Le FC Barcelone annonce un accord XXL avec Spotify

Voilà un gros coup réalisé par le FC Barcelone. Toujours en proie à des difficultés financières, l'écurie catalane a trouvé un nouveau sponsor principal pour les trois prochaines saisons. C'est le géant du streaming musical, Spotify, qui inscrira son nom sur les maillots des équipes masculines et féminines jusqu'en 2026. Le nom de l'entreprise suédoise remplacera celui de Rakuten, présent depuis 2017. Surtout, Spotify va également servir au naming du Camp Nou, une grande première pour le Barça.

L'accord a été officialisé ce soir. «Le FC Barcelone et Spotify ont conclu un accord pour que la société suédoise devienne le partenaire principal du club et son partenaire officiel de streaming audio. La marque apparaîtra sur le devant des maillots des équipes masculines et féminines à partir de la saison 2022/23 et pour les quatre prochaines saisons. Spotify sponsorisera également les maillots d'entraînement à partir de la saison 2022/23 pour les trois prochaines saisons. (...) Dans le cadre de la collaboration, pour la toute première fois dans l'histoire du Club, le stade sera rebaptisé Spotify Camp Nou.»

Spotify va associer son nom au Nou Camp

Alors que Rakuten rapportait 55 M€ par saison (plus des bonus de 1,5 M€ en cas de victoire en Liga et 5 M€ pour un succès en C1), le Barça est parvenu à trouver un sponsor autrement plus rentable. Spotify s'est engagé à verser au moins 280 M€ sur les quatre ans inscrits sur le contrat, soit environ 70 M€ par saison. En plus de s'afficher sur les maillots et de donner son nom au stade, l'entreprise sera aussi mentionnée sur les équipements d'entraînement.

C'est une énorme entrée d'argent qui va donner un sacré bol d'air à la direction blaugrana. Toujours empêtré dans des soucis économiques, le FC Barcelone a préféré effectuer un partenariat avec la plateforme de streaming à l'image plus lisse et surtout très populaire chez les jeunes générations, plutôt que de s'orienter vers un géant des cryptomonnaies, très en vogue en ce moment dans l'économie du football.