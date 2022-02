FC Barcelone : l'offre de Spotify est encore plus colossale que prévu

Voilà un chantier que le FC Barcelone est en passe de régler, et plutôt bien. Soucieux de diversifier ses sources de revenus pour remettre le club dans le vert, Joan Laporta cherchait un nouveau sponsor maillot pour le club catalan. Le deal avec le géant japonais prend fin en juin, et ce dernier a déjà fait savoir qu'il ne sera plus sur le maillot du club la saison prochaine.

Depuis quelques semaines, l'option Spotify a pris de l'ampleur, avec un montant de 60 millions d'euros par année avancé par les médias catalans le week-end dernier. Des dirigeants de l'entreprise suédoise étaient même au Camp Nou dimanche dernier pour assister à la victoire barcelonaise face à l'Atlético. Ce mardi, on en apprend encore plus.

Un sponsor record

Ce sont finalement 280 millions d'euros sur trois ans - soit un peu plus de 93 millions d'euros annuels - que va verser la plateforme de streaming au quatrième de Liga. En échange, elle pourra s'afficher sur le maillot de l'équipe première, mais pas que, puisque ce deal inclut aussi l'équipe féminine, les maillots d'entraînement... et le naming du Camp Nou. Actuellement, le Barça touchait un peu moins de 70 millions d'euros avec ses différents sponsors maillots pour l'équipe première, féminine et maillot d'entraînement. Et ce n'est pas fini puisque le club cherche encore un sponsor pour les manches du maillot de l'équipe dirigée par Xavi.

L'accord pourrait être annoncé dans les heures à venir. De son côté, la direction du Barça est enchantée de l'accord financier, mais aussi de l'entreprise avec qui elle a signé ce deal. Plutôt réticente à l'idée de signer un contrat avec une entreprise dans le secteur des cryptomonnaies par exemple, le Barça est convaincu que Spotify, connu mondialement et très populaire chez les jeunes, est un partenaire idéal. Une belle entrée d'argent, alors que le Barça n'était clairement pas en position de force dans ces négociations...