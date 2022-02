FC Barcelone : les dessous du gros contrat avec Spotify

La suite après cette publicité

C'est l'un des gros challenges de la direction de Joan Laporta : trouver des sources de revenus pour faire face à la situation financière terrible que traverse le club. Et dans ce type de situation, si on ne veut pas affaiblir l'équipe, ça passe forcément par la signature de contrats et de sponsors. Le deal de l'écurie catalane avec Rakuten, son sponsor maillot, expire en juin, et le géant japonais a déjà fait savoir qu'il ne prolongera pas.

La recherche d'un sponsor maillot était donc au cœur des préoccupations de la direction, et elle a finalement trouvé. Il s'agit de Spotify, plateforme de streaming musicale bien connue à travers le monde entier, et qui semble vouloir entrer dans le monde du foot depuis plusieurs années déjà puisque son propriétaire avait tenté de racheter Arsenal.

Le Spotify Camp Nou ?

La boîte suédoise versera 60 millions d'euros annuels au club barcelonais pour apparaître sur le maillot et sur les tuniques d'entraînement ; c'est 5 millions de plus par an que ce que déboursait Rakuten. On ne sait cependant pas encore exactement la durée de ce bail. Plutôt une bonne opération pour le FC Barcelone donc, sachant qu'avec les performances sportives plutôt compliquées et le départ de Messi, entre autres, il n'était plus forcément en position de force vis à vis des marques.

Ce n'est pas tout, puisque les deux parties discutent encore pour le naming du Camp Nou, qui faciliterait notamment le financement de l'Espai Barça. De nouveaux chèques pourraient aussi tomber pour les manches du maillot, où les Catalans négocient avec la cryptomonnaie Polkadot, mais ce domaine ne convainc pas encore totalement la direction barcelonaise. Une place est à prendre là aussi. Affaire à suivre, mais pour l'instant, Joan Laporta mène plutôt bien sa barque de ce côté là...