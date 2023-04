OL : Laurent Blanc évoque la gestion du Ramadan

Présent en conférence de presse avec la très belle victoire (1-0) des siens sur la pelouse du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc est notamment revenu sur un sujet qui amène son lot de polémiques ces dernières heures : la gestion du Ramadan par les clubs français. Alors qu’Antoine Kombouaré s’est attiré les foudres après avoir écarté Jaouen Hadjam et demandé aux joueurs musulmans de ne pas jeûner lors des jours de match, le coach lyonnais a livré sa perception des choses.

«On a des joueurs de confession musulmane. C’est leur choix. Il y en a qui jeûne le jour du match. Certains reportent le jeûne le jour du match. Je respecte cela et on essaye d’être le plus intelligent possible». Un discours plus mesuré qui diffère largement de son homologue nantais. Les deux hommes se retrouveront d’ailleurs, ce mercredi, à l’occasion d’une demi-finale de Coupe de France d’ores et déjà très attendue.

