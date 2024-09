Accord trouvé entre le PSG et Al-Ittihad pour Danilo !

Le mercato estival a refermé ses portes en France mais certains marchés sont encore ouverts. C’est notamment le cas de l’Arabie saoudite qui dispose encore de quelques heures pour attirer des joueurs. Dans cette optique et selon nos dernières informations, un cador de la Saudi Pro League pourrait frapper un gros coup sur le gong. En effet, nous sommes en mesure d’affirmer qu’un accord a été trouvé entre le PSG et Al-Ittihad pour Danilo.

Sur le départ depuis plusieurs semaines, l’international portugais (74 sélections, 2 buts) n’a pourtant, jusqu’alors, pas trouvé de point de chute. Disposant d’un profil expérimenté et polyvalent, l’ancien capitaine de Porto a malgré tout fait l’objet de plusieurs intérêts, notamment du FC Porto, du Fenerbahçe, de l’Atlético de Madrid mais aussi de l’AS Monaco. En vain.

Danilo finalement vers le Golfe

Agacé par la situation, Danilo pourrait, cependant, bel et bien quitter la Ville Lumière dans les heures à venir. En effet, d’après nos indiscrétions, les champions de France en titre ont trouvé un accord avec Al-Ittihad, l’actuel club de Karim Bezema, Houssem Aouar et Laurent Blanc. Montant de l’opération ? 5 millions d’euros.

Si un terrain d’entente existe d’ores et déjà entre les deux formations pour celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2025 à Paris, des négociations sont désormais en cours entre la formation saoudienne et le représentant du joueur pour trouver un accord. Une chose est sûre, Danilo (32 ans) se rapproche plus que jamais d’un départ à quelques heures de la clôture du marché saoudien.