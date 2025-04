La LFP dévoile le trophée de meilleur dribbleur

Ce vendredi, la LFP a dévoilé un nouveau trophée : celui du meilleur dribbleur de la saison. «Une distinction qui met en lumière une des particularités du vivier français : le dribble. Ce trophée va bien au- delà des statistiques. Il récompense un état d’esprit, un style, une attitude. C’est un hommage à l’audace, à la créativité et plus encore, l’héritage du football de rue et l’excellence de la formation française, qui ont façonné des générations de joueurs d’exception, une espèce rare qui fait se lever les foules. (…) Au-delà de la performance pure, ce prix récompense l’attitude, le flow, la personnalité. Il incarne la manière dont un joueur représente son histoire, son parcours», explique la Ligue dans son communiqué.

Le design du trophée a été inspiré d’une légende du dribble en Ligue 1 : Eden Hazard. Le Belge sera d’ailleurs l’ambassadeur de cette nouvelle distinction. La LFP détaille également dans son communiqué les critères.«Un règlement alliant critères statistiques, collectifs et de style (avec entre autres : mesure de la performance, ratio dribbles tentés / réussis, apport pour le jeu, style, élégance et complexité du dribble, comportement / attitude etc.) et un vote porté par un groupe d’experts (ex-joueurs / entraîneurs, journalistes, personnalités etc.), mais aussi avec la participation des fans.» La liste des nommés sera dévoilée début mai !